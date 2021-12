Youtuber venezolano se queja tras ser despedido por Alex Tienda y su esposa

Anuncios Google

El periodista y youtuber venezolano Óscar Alejandro calificó como «injustificadas» las razones que le planteó su exmanager Alexandra González, la esposa del Travel Blogger mexicano Alex Tienda para despedirlo de su empresa «Media Travelers».

Blom

En una entrevista que ofreció para el podcast «99%» Óscar Alejandro contó que el día 11 de octubre la compañía de la pareja mexicana le envió un correo en el cual le notificaron su despedida, con una razón que a juicio del criollo fue «injustificada».

«Yo tenía un contrato de representación artística con la empresa Media Traveleres que es de Alexandra González mi ex manager y él (Alex Tienda), el día 11 de octubre recibí un email que hasta ese día querían trabajar conmigo», dijo el influencer quien también se dedica al turismo.

EL portal El Cooperante indica que aunque el youtuber no develó el verdadero motivo de su despido de esa compañía, destacó que la teoría que ofrecieron los también influencers fue «injustificada». Sin embargo, resaltó que disfrutó y aprendió mucho durante el tiempo que estuvo trabajando con Alex Tienda y su esposa.

«Me la dieron, no salí convencido sin embargo la teoría y la razón por la que ellos decidieron dejar de trabajar conmigo me pareció injustificada pero bueno yo no tenía derecho a pataleo», aseveró.

Cabe destacar que el comunicador social participó en uno de los episodios del documental sobre Venezuela que hizo Tienda el año pasado, el cual generó mayor reconocimiento en las redes sociales de ambos influencers, reseña El Cooperante.

CACTUS24 17-12-21