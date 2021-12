Confirman segundo caso de la variante Ómicron en Ecuador

Anuncios Google

El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó el segundo caso de la variante Ómicron en la provincia de Guayas. Se trata de una mujer de 48 años que contrajo la mutación del covid-19 durante un evento social en Guayaquil. Esto habría ocurrido antes del 12 de diciembre. «Fue detectado ayer (jueves). La paciente ya está en aislamiento y en cuarentena», dijeron las autoridades..

El subsecretario de Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, Francisco Pérez, indicó que formaron un cerco epidemiológico de 13 personas, quienes tuvieron contacto directo con la paciente cero en Guayaquil. Sin embargo, están en investigación del resto de asistentes a la reunión en el que estuvo la contagiada. Esto generaría dudas de si la variante es comunitaria.

El subsecretario lo negó, pero agregó que aún está en investigación el cómo se contagió la mujer. La principal hipótesis es que ocurrió en la fiesta, aunque eso no ha sido confirmado. El Ministerio de Salud sí ratificó que la mujer no ha salido del país, por lo que habría una persona con Ómicron en Guayaquil no identificada.

Además, la cartera de Estado descartó que los dos casos de la variante estén relacionados. No ha habido contacto alguno entre el primer caso, de un ingeniero quiteño que regresó al país de un viaje en Sudáfrica, con este nuevo en Guayaquil. Respecto al primer contagiado, Pérez mencionó que se encuentra en buen estado de salud.

Hasta la fecha, Ómicron solo ha cobrado una vida en el mundo, pero es de alta preocupación por su rapidez para propagarse.

