Chris Noth, actor de «Sex and the City» es acusado de agresión sexual

Anuncios Google

Dos mujeres denunciaron haber sido agredidas sexualmente por el actor Chris Noth (67), conocido por su papel de Mr. Big en la serie estadounidense ‘Sexo en Nueva York’ y la secuela recién estrenada ‘And Just Like That…’.

Blom

La publicación, especializada en información televisiva y cinematográfica, explica que las confidentes no se conocían entre ellas y que contactaron con ellos en momentos diferentes de este año. Fue en enero de 2021 cuando se anunció el regreso de la mítica comedia de HBO.

Sin embargo, no actor negó las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

Las mujeres dijeron que el hecho de que Noth retomara su papel de Mr. Big en la serie de HBO Max «And Just Like That …» las motivó a hacer las acusaciones.

«Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días. No siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres», dijo Noth en un comunicado a CNN.