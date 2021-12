Ben Affleck culpa a Jennifer Garner por su alcoholismo y el internet la defiende

Anuncios Google

Ben Affleck y Jennifer Garner son tendencia en Twitter luego de que el actor diera una entrevista en el programa de radio The Howard Stern Show en la que declaró que su alcoholismo se debió a que se sentía «atrapado» en matrimonio con la actriz.

La estrella de Gone Girl afirmó que si siguiera casado con ella, seguiría bebiendo y que de no haberse casado, no hubiera tomado ni una gota del alcohol. Contó que la solución que le dio a sus problemas con Garner fue tomar una botella de whisky y después acostarse en el sofá durante el resto del día.

Como era de esperarse, las declaraciones del actor enfadaron al Internet, en específico a los fanáticos de Jennifer, quienes lo calificaron de “poco hombre” por culpar a su ex de su alcoholismo cuando lo menos que podría hacer, es afrontar su responsabilidad.

Además, recordaron que a pesar de que se divorciaron en 2015, ella fue quien lo apoyó y lo llevó personalmente a rehabilitación en 2018 y culparla es lo menos que se merece.

“Entonces, debido a que Ben Affleck se sintió atrapado en su matrimonio con Jennifer Garner, comenzó a beber y luego a dormir con la niñera (dejó a la niñera fuera). Se sentía tan atrapado en su matrimonio que 3 años después de que se separaron, Jennifer tuvo que llevarlo a rehabilitación”, escribió una usuaria.

Otra internauta opinó “Ben Affleck culpando a su matrimonio por su problema con la bebida. No. #DickMove Jennifer Garner no va a cargar con la culpa de tu alcoholismo. Eso es una m…”.

Tras culparla por su adicción, Affleck continuó diciendo que su matrimonio terminó por mutuo acuerdo y en buenos términos y dijo que siempre la respetará y siente afecto por ella.

CACTUS24 15-12-21