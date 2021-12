Marcelo Bielsa asume responsabilidad por derrota ante Manchester

Anuncios Google

El entrenador argentino del Leeds United, Marcelo Bielsa, aseguró después de la vergonzosa goleada que le propinó el Manchester City (7-0) a su equipo este martes que toma toda la responsabilidad por «una derrota como esta».

«Nunca hemos tenido una actuación como la de hoy. Tomo toda la responsabilidad por una derrota como esta».

«No ha habido nada bueno. No hay justificación a esto. El partido se planteó tal y como esperábamos. Nos preparamos para evitar todo lo que ha ocurrido, pero no hemos podido hacer nada», dijo el argentino para BT Sport…»Todo lo que intentamos, nos generó peligro en nuestra área. No hicimos nada bien, es evidente por el marcador», explicó Marcelo Bielsa./MeridianoTV

