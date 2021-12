Chiky Lorens recibió trato discriminatorio en Hotel Pestana Caracas

Anuncios Google

Juan Alejandro Solórzano, periodista venezolano mejor conocido como Chiky Lorens, denunció en sus redes sociales que recibió un trato discriminatorio en Hotel Pestana.

En Instagram, el periodista explicó que asistió al hotel para grabar a su sobrina, quien se encontraba hospedada allí por motivo de sus 15 años. Comentó que necesitaba grabar un video con el vestido que iba a usar, pero que en la entrada le negaron el acceso porque no tenía identificación de género.

«Al llegar al hotel me dice una chica que está en la recepción ‘¿Usted quién es?’», dijo. Al mismo tiempo, mencionó en el video que publicó en Instagram para explicar lo ocurrido, que «ella me ha dicho que sin identificación de mi género yo no podía entrar al hotel».

Continuó diciendo que le comentó que no tenía identificación porque era un hombre pero que quería ser mujer. Además, indicó que les dijo que estaba vestido de mujer y que no contaba con una identificación que certificara su género.

Señaló que la disputa fue intensificándose hasta el punto en que una de las mujeres que lo atendió, quien parecía según el artista ser la jefa de seguridad, pidió al personal que la sacaran.

Chiky Lorens ha recibido en Instagram el apoyo de sus seguidores y de otras figuras públicas después de haber compartido lo que ocurrió en el Hotel Pestana Caracas. En dicho material, que puedes ver aquí, pidió una disculpa pública por parte del hotel.

«Exijo que lo que acaba de pasar sea plenamente resarcido con una disculpa pública», dijo Chiky Lorens.

Sin embargo, hasta el momento el Hotel Pestana Caracas compartió un mensaje en Instagram donde explican que todas las personas deben portar una identificación para entrar. Para ello, se basaron en una resolución del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

También reafirmaron su «compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión». Incluso especificaron que respetan «todas las personas, sin importar su edad, género, raza, orientación sexual y / o religión»./UR.

