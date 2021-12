Blyde le recuerda a Jorge Rodríguez que no tiene derecho a modificar la delegación de la Plataforma Unitaria

Anuncios Google

El jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria Gerardo Blyde insistió en que el jefe de la delegación de Maduro, Jorge Rodríguez, no decide quiénes participarán por la oposición venezolana cuando se reanuden las negociaciones en México.

“El jefe de la delegación de Maduro no decide quiénes serán parte de la negociación de la oposición, sino los miembros de la Plataforma Unitaria. Le recuerdo a Jorge (Rodríguez) que no tiene derecho a modificar la delegación de la Plataforma Unitaria, nosotros no hemos modificado la delegación oficialista“, expresó Blyde durante una entrevista transmitida por el Circuito Éxitos.

Tras los resultados en las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, exigió que representantes de la “Alianza Democrática” y Fuerza Vecinal sean incorporados a la delegación opositora del diálogo, tras los resultados electorales.

Recordó que “el acuerdo firmado en México es público, pero hay temas en reserva. Eso lo he respetado“.

En cuanto a la fecha de la reanudación del diálogo en México, Blyde lamentó que “un hombre y su extradición ha sido más importante que los pasos para la reinstitucionalización del país” y reiteró que “la negociación está suspendida, pero va a volver y todos los participantes apoyan el proceso de negociación para entender que hay que salir de este desastre en el país”.

Cactus24//10-12-2021