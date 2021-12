Henri Falcón exige al TSJ repetir elecciones a la gobernación de Lara

Anuncios Google

El excandidato a la gobernación del estado Lara Henri Falcón acudió ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar las elecciones en la entidad y solicitar su repetición. A través de un recurso contencioso electoral, el dirigente político aseveró que lo procedente en la entidad es la anulación de la adjudicación, proclamación y juramentación de Adolfo Pereira como gobernador de ese territorio.

Falcón aseveró que la solicitud se deriva de la violación de los principios de igualdad, equidad y transparencia en la participación de los candidatos en la oferta electoral, así como de los electores en el ejercicio del sufragio activo.

El excandidato recordó que en la sentencia de la Sala Electoral del TSJ se argumenta, que la participación de candidatos inhabilitados cuya obtención de votos resultase determinante, dentro del supuesto de hecho, «hace imposible determinar la voluntad general de los electores».

Asimismo, sostuvo que en ella también se amplió el supuesto de hecho, que también conlleva la nulidad de la elección, no solo a “candidatos electos” que no reúnan las condiciones requeridas por la Constitución de la República y la Ley, sino también a “candidatos participantes” que no reúnan las condiciones requeridas por la Carta Magna y obtengan votos que resulten determinantes en el resultado de la elección.

«En cualquiera de los supuestos, y partiendo del principio de confianza legítima o expectativa plausible, son esos mismos vicios los que hoy se alegan en el caso de la elección del gobernador de la entidad larense, para que la misma sea declarada nula y se proceda a realizar una nueva elección», alegó Falcón a medios de comunicación.

En el documento presentando ante el Máximo Tribunal por el político también de afirma que el desconocimiento de estos principios hace que no sea posible determinar la voluntad de los electores, pues el proceso realizó con la participación de un candidato que era inelegible y que obtuvo votos suficientes para arrojar “eventualmente” resultados diferentes a los obtenidos en los comicios del 21 de noviembre para el cargo gobernador.

«Seguramente los resultados hubiesen sido distintos sin la participación del candidato que no reunía las condiciones para participar en la contienda electoral. Esta situación ha afectado evidentemente el derecho al sufragio conforme al artículo 63 de la Constitución; el derecho a la libertad electoral, el derecho al principio constitucional de democracia», se lee en el documento./TalCual.

CACTUS24 07-12-21