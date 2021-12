Salah: Me alegra que el Barcelona se interese por mí

Anuncios Google

’El Faraón’, Mohamed Salah se ha convertido en uno de los mejores delanteros que han pasado por la Premier en los últimos años, tanto, que en Inglaterra su cartel es de superestrella y algunos le consideran como el mejor jugador de la liga. Entre los que le colocan en la cima, está su técnico, Jurgen Klopp, a quien no le debieron sentar bien las palabras de ’Mo’, respecto al Barcelona.

“Leí lo que se dijo sobre el interés de Xavi en ficharme”, dijo Salah.

“Esto es algo que me alegra que un equipo como el Barcelona se interese por mí, pero yo estoy contento en el Liverpool y veremos qué pasa en el futuro.

Aparentemente, Salah parece felíz en Liverpool y si FSG no lo estropea, parece dispuesto a firmar un nuevo contrato, cuando se cumplan sus términos; por el momento no hay nada asegurado y las palabras del exRoma dejan entrever que no se cierra a ninguna posibilidad.

Según los informes, Xavi es un gran admirador de Salah y quiere intentar llevarlo al Camp Nou de forma gratuita al final de la próxima temporada. Sin embargo, el talismán del Liverpool ha respondido a estas afirmaciones de que Xavi quiere ficharlo.

«Por el momento, prefiero quedarme en la Premier League, ya que es la liga más fuerte del mundo».

Cactus24 06-12-21