Mayweather insinúa que Canelo Álvarez se dopa

A pesar de que ya pasaron varios años desde que se enfrentaron y de que aparentemente habían terminado en buenos términos. Floyd Mayweather Jr. volvió a arremeter contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Básicamente tres temas fueron los que abordó ‘Money’, sobre el tapatío, pero el más fuerte de estos resultó lo que dijo sobre el presunto uso de sustancias prohibidas.

«De lo que no hablamos es de ‘Canelo, Canelo, Canelo’. ¡Esteroides, esteroides, esteroides!

Bajo estas circunstancias, “Money” insinuó la posibilidad de que Canelo Álvarez lo haya enfrentado en 2013 con ayuda de alguna sustancia ilegal. A pesar de que Mayweather ganó aquel combate, el estadounidense dejó abierta la posibilidad del uso de una sustancia indebida en su pelea y en algunas otras.

“Puede que no haya estado limpio en muchas peleas, no lo sé si estuvo o no limpio cuando peleó conmigo”, insinuó.

Finalmente, Mayweather aseguró que si ‘Canelo’ quiere mayor credibilidad en esta etapa de su carrera necesita dejar de evadir a pugilistas de primer nivel y mencionó en específico a David Benavidez.

«Canelo es un boxeador genial, pero en mi opinión está esquivando a David Benavidez. ¿Su pelea contra Makabu en el peso crucero? ¡Queremos verlo contra Benavídez!

Cactus24//06-12-2021