Miembros del «Tren del Llanos» tras muerte de líder: «no estamos acabados» (+video)

Anuncios Google

Presuntos miembros del «Tren del Llano», publicaron un video donde desmienten que este grupo esté desmantelado.

Blom

En el audiovisual, donde se visualizan hombres armados, reconocen que el líder fue abatido, sin embargo exhortan “al pueblo de Altagracia de Orituco y el estado Guárico en general” a confiar en ellos.

“Perdimos a nuestro líder pero no estamos acabados, al pueblo le decimos que no pierdan la fe en nosotros”, se le oye decir a uno de ellos, el único que toma la palabra en la grabación. “Los ideales siguen siendo los mismos. El Tren del Llano no se ha acabado y seguimos en la lucha”.

Aunque de entrada advierten que no tienen intención “de amedrentamiento, crear conmoción ni caos”, lanzaron una advertencia.

“Les digo a los violadores, a los que andan extorsionando, amedrentando por teléfono, a los que se meten con los ganaderos de la zona que nosotros no estamos acabados. Todo el que ande haciendo lo malo lo vamos a reventar”, subrayó. “Pronto tendrán respuesta de nosotros”.

Según Punto de Corte, el “Malony”, muerto el 10 de noviembre en Sucre, era quien estaba a cargo del “Tren del Llano” en Altagracia de Orituco.

#Denuncia #Guárico



Presuntos integrantes de la banda del "Tren del Llano" graban un comunicado dirigiendo "al pueblo de Altagracia de Orituco y al Edo. Guárico en general".



El el comunicado manifiestan que su líder fue abatido, pero que aún se mantienen activos. pic.twitter.com/KsJjvNtq59 — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) November 30, 2021