Más de 50 perros rescatados: iban a ser sacrificados para vender su carne

La policía de Sukoharjo y los rescatistas de Dog Meat Free Indonesia (DMFI) trabajaron juntos la semana pasada para ayudar a los animales asustados, que fueron encontrados en sacos con la boca atada, dijo Four Paws International en un comunicado.

“Los animales estaban atados en sacos, los bozales atados con cuerdas o cables, los ojos bien abiertos por el miedo”, dijo Four Paws .

Un perro no sobrevivió al viaje y todos los animales estaban demacrados.

53 #dogs 🐕 rescued❗last minute❗before slaughter in #Indonesia by local #police. The animals were tied up in 🛍️ sacks, muzzles bound tight with ropes or cables, eyes wide open with fear. We will keep you posted what will happen next. Photo copyright: Dog Meat Free Indonesia pic.twitter.com/23Cj4VMxQ4

— FOUR PAWS (@fourpawsint) November 29, 2021