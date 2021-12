Comerciantes de ropa sacrifican las ganancias para poder vender

Anuncios Google

Blom

En la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón los comerciantes minoristas de ropa para niños, niñas y adultos se han visto obligados a disminuir el margen de ganancia en la mercancía, debido a la alta competencia que nació en esta temporada decembrina y a la realidad económica que vive el país.

A diferencia de otros años, en este 2021 los comerciantes de ropa de los distintos mercados y tiendas reportan bajas ventas en esta temporada que siempre había sido la que mejores ganancias les dejaba, sin embargo tienen la esperanza que para este mes todo mejore y puedan recuperar la inversión que hicieron.

El señor Vicente Carrasquero argumentó en años atrás al entrar noviembre viajaba dos veces a la semana a comprar mercancía. «Ahorita si viajamos dos veces al mes es mucho, poco se vende y hay mucha competencia. Casi no le ganamos a la mercancía, pero la idea es vender», explicó.

Por su parte Josimar Díaz ha tenido que ingeniárselas ofreciendo ofertas los fines de semana que es cuando hay mayor afluencia de compradores «para poder vender alguito. No puedo perder la inversión que hice, ya no se le gana lo mismo a la ropa, pero peor sería quedarme con toda la mercancía en exhibición», expresó.

Para mejorar las ventas, la comerciante Zuleima Meléndez recomienda a los vendedores hacer sacrificios e invertir en variedad de mercancía para que tengan buenos resultados en esta temporada. «A veces la gente no vende porque abusa con los precios o porque no tiene variedad. A mí este año me ha ido mejor que el año pasado», sostuvo.

La mayoría de los paraguaneros acostumbran a comprar los estrenos de sus hijos para las fiestas de Navidad y año nuevo, sin embargo en los últimos dos años la crisis económica que afecta al país y los bajos salarios ha ocasionado que la población reduzca sus gastos y se limiten a comprar solo lo necesario.

Variedad y precio

Pantalones niña: 10 y 15 dólares

Faldas: 7 y 10 dólares

Blusas: 6 y 8 dólares

Ofertas: 2 blusas por 5 dólares

conjunto: 6 dólares en adelante

Pantalón para niño: 15 y 18 dólares

Franela: 5 dólares en adelante

Conjunto: entre 20 y 25 dólares

Redacción y fotos: Willian Blanco