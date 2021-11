Octopus confirma a Tobey Maguire en un avance de Spider-Man: No Way Home

Anuncios Google

Spider-Man: No Way Home ya presentó su segundo tráiler y ahora es el turno de los spots de TV que siguen mostrando escenas nunca vistas de la película.

¿Tobey Maguire aparecerá en Spider-Man: No Way Home?

Los fans están ansiosos por confirmar si el Spider-Verse, la reunión de los tres Spideys live action en pantalla, tendrá lugar en la secuela del MCU. Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield no dieron pistas algunas sobre esto, pero la trama del film invita a soñar con esta posibilidad que emociona tanto a los seguidores del héroe.

Los cinco enemigos que aparecen en la película son de universos alternativos al que habita el Peter Parker de Tom Holland. El Duende Verde, Octopus y Sandman de las películas dirigidas por Sam Raimi. Electro y el Lagarto directo de la versión establecida por Marc Webb. Juntos, son una amenaza infranqueable para un sólo trepamuros.

En ese sentido, un nuevo spot publicitario protagonizado por Spider-Man, Doctor Strange y Octopus confirma a Tobey Maguire. En este caso, el Hechicero Supremo le pregunta al villano si ya conocía a un Peter Parker que fuera Spider-Man. Ock le contesta que sí, pero que no se trata del hombre que tiene enfrente. ¡Tobey Maguire confirmado!

De esta manera podemos asegurar que en la película la versión anterior del arácnido es una realidad y casi seguro, aparecerá en la cinta dirigida por Jon Watts.