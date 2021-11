Eduardo Fernández: “La oposición no se ha dado cuenta de lo que quieren los venezolanos”

Anuncios Google

El político, Eduardo “El Tigre” Fernández, consideró este miércoles en una entrevista televisada, que se debe buscar un mecanismo para lograr una “verdadera alternativa” democrática que no responda solamente a intereses partidistas.

Blom

“La oposición no se ha dado cuenta de lo que quieren los venezolanos, que se cansaron de la diatriba partidista y la tarjetocracia”, aseguró.

En ese mismo orden, afirmó que nadie puede tener el “monopolio de la oposición” y en dicho caso seria “chavismo puro”, además, explicó que hay partidos que dicen que son dueños de la oposición y eso tiene que superarse.

“La convocatoria debe ser hacia el progreso, la unión, el desarrollo, la recuperación económica, a tener sistemas de salud del primer mundo, ir a la descentralización”, destacó

En relación a las elecciones del 21N, el político lamentó que se perdieran estados como Miranda, además, que al retirarse Carlos Ocariz de la contienda electoral, fuera de los periodos establecidos por el ente comicial, no dejo claro su apoyo a David Uzcátegui, en un estado de “clara tendencia opositora porque siempre ha sido un estado donde ganó Enrique Mendoza, Henrique Capriles, pero bueno, eso ha cambiado”.

Igualmente, resaltó que estos conflictos dentro del seno opositor exponen una falta de madurez política y sostuvo que quienes hacen política en el país deben reivindicar su prestigio.

“Una de las cosas que me mortifica mucho es que los partidos se han desprestigiado, se han venido desplomando y cuando hablamos con la gente de los pueblos y ciudades del interior lo que nos dicen es que los que están en el gobierno, lo único que les interesa es perpetuarse en el poder, no les importa la gente, pero a la oposición tampoco porque lo único que les interesa es estar en el gobierno. Pero no les importa si los venezolanos tienen hambre, tienen salud, o si tienen educación. Solo les interesa salir en los medios de comunicación como candidatos”, rechazó.

Fernández acotó que el Gobierno de Nicolás Maduro se aprovecha de la abstención para ganar votos.

«20% de la población está fuera del país y no vota, si hay 50 % de abstención entre los que se quedaron, el gobierno piensa y dice que en los estados donde corra riesgo de perder, meterá una candidatura, así que la tarea es dividir, aunque no toda candidatura tercerista es del gobierno», apuntó.

Cactus24/ 24-11-2021