Alicia Machado tambien encontró el amor en «La Casa de los Famosos»

Alicia Machado no solo resultó ganadora del reality de La Casa de los Famosos, ahí encontró también el amor del actor Roberto Romano, quien estuvo en medio de la polémica por sus coqueteos con Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna.

Aunque Romano en más de una ocasión rechazó a la Miss Universo 2016 e incluso llegó a comentar que era como “un nopal con espinas”, ahora que están fuera de la casa, se dieron una oportunidad para el amor.

“He estado sobre expuesta por 13 semanas a la vida pública, pero ahora viene un proceso para mí de mantener mi vida personal un poquito donde debe estar”, comentó Alicia en entrevista por Zoom.

“Mi vida sentimental está bien. Roberto y yo sí tenemos una relación en este momento. Estamos bien contentos de haber salido de ese show tan exitoso y habernos conocido ahí dentro”.

Machado fue cuestionada si su hija Dinorah está de acuerdo con el romance porque el día de la final, la adolescente frente a las cámaras omitió saludar al ahora novio de su madre, reseña la nota de Los Ángeles Time.

Aunque dijo que su hija de 13 años es su prioridad, ella respeta su vida personal.

“Mi hija es una niña hermosa, con valores lindísimos. Es muy noble. Yo le he enseñado que las personas siempre merecen una segunda oportunidad. Mi hija es mi prioridad, la razón de mi vida, mi universo, así como ella me ama, me va a apoyar.

“Después de la gala (final), Roberto y Dinorah hablaron. Roberto ha estado muy lindo con ella. Hemos ido a comer, platicaron. La niña ha entendido que algunas cosas (transmisiones) se manipularon. Es mi hija, pero también respeta mi vida”, afirmó.

Cactus24/24-11-2021