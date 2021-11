80 ladrones saquean una tienda de lujo en California

Anuncios Google

Tres personas fueron arrestadas y los demás sospechosos escaparon tras el robo a gran escala el sábado por la noche de la tienda Nordstrom, ubicada en el centro comercial al aire libre Broadway Plaza, en Walnut Creek, California, indicó la policía en un comunicado el domingo. Los clientes quedaron conmocionados por lo sucedido.

Jodi Hernandez, reportera de NBC Bay Area, tuiteó que vio a los ladrones ingresar a la tienda en el distrito comercial del centro de la ciudad, ubicada a unos 32 kilómetros (20 millas) al noreste de San Francisco.

«Unos 25 automóviles simplemente bloquearon la calle y (sus pasajeros) entraron a toda velocidad al Nordstrom de Walnut Creek, llevándose bienes antes de abordar los vehículos y escapar a toda velocidad», tuiteó Hernández.

Un video de lo ocurrido tomado con un teléfono celular muestra a personas enmascaradas que salen de la tienda con bolsas y cajas, se suben a sus autos y escapan.

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3

— Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) November 21, 2021