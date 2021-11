Pucci Espin: Una electora en Coro rompió la papeleta de votación

Anuncios Google

El Vicealmirante, Irwin Pucci, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Falcón, informó que solo se han presentado -hasta las tres de la tarde- dos eventualidades negativas en el proceso electoral, haciendo referencia a la falla que presentó una máquina en el municipio Carirubana y al delito cometido por una electora en la ciudad de Coro que rompió la papeleta de votación.

Blom

No obstante, dejó claro que la máquina fue reemplazada de inmediato para agilizar el proceso de votación y que los representantes del órgano comicial le hicieron un llamado de atención a la dama que rompió la papeleta electoral para que no vuelva a ocurrir. «A pesar de ser un delito la señora no fue detenida, solo fue orientada», precisó la autoridad militar.

Resaltó Pucci Espín que el Plan República se encuentra desplegado por todo el territorio falconiano para garantizar la seguridad, la armonía y la paz en este proceso comicial donde se elegirán Gobernación, alcaldes, diputados y concejales. «Tenemos más de 7.300 efectivos militares y 3.200 funcionarios de seguridad ciudadana y organismos de inteligencia desplegados en los 25 municipios».

Redacción: Willian Blanco

Fotos: Cortesía