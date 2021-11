Chile: Ultraconservador José Antonio Kast gana la primera vuelta

Anuncios Google

Los primeros datos oficiales en Chile anticipan una segunda vuelta por la presidencia entre el candidato ultraconservador José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric. Ubicados en las antípodas del espectro político, Kast y Boric desempatarán el 19 de diciembre.

El conteo de los votos avanza con rapidez y ya supera el 80% de las mesas. Las diferencias entre los candidatos se mantienen. José Antonio Kast obtiene el 28,15% del total (1.560.899 de votos), contra 25,32% de Boric (1.404.241 de votos).

El resto de la plantilla tampoco ha variado. El economista Franco Parisi se consolida en el tercer puesto, con el 13,19%; en el cuarto lugar se ubica Sebastián Sichel, el candidato del presidente Sebastián Piñera con 12,39%. La democristiana Yasna Provoste suma el 11,93%.

Los resultados han supuesto un duro golpe para las fuerzas de centro. La democristiana Yasna Provoste y el derechista Sebastián Sichel no han alcanzado entre ambos el 25% de los votos. Los candidatos ya reconocieron la derrota.

Además de presidente, los chilenos eligen una nueva Cámara de los Diputados y parte del Senado.

Habla José Antonio Katz.

El candidato de la ultraderecha que ha ganado la primera vuelta electoral celebra ante sus seguidores.

«No los vamos a defraudar. Vamos a seguir caminando y tenemos vocación de mayoría, queremos convocar a más chilenos a los que queremos mostrarles por qué es importante que este proceso que debe ir creciendo. Chile merece paz, Chile merece libertad. Y eso es lo que le vamos a dar. Este paso fue el más importante», dijo.

Habla el presidente Sebastián Piñera

«Hemos enfrentado tiempos de grandes adversidades que han mostrado lo mejor de cada uno de nosotros. A partir del 11 de marzo, las nuevas autoridades deberán asumir sus responsabilidades y cumplir su compromiso con las chilenas y chilenos. El 19 d diciembre elegiremos un nuevo presidente. Quiero felicitar a José Antonio Kast y a Gabriel Boric por haber triunfado en esta primera vuelta. Quiero pedirles a Kast y a Boric, desde el fondo del alma y con mi experiencia como presidente, que busquen los caminos de la paz y no de la violencia, de la unidad y no de la división, el de la responsabilidad y no del populismo». /El País.

