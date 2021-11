Tracy McGrady se asocia con Arche Network y NFKings para lanzar su colección NFT

Anuncios Google

La ex estrella de la NBA, Tracy McGrady, lanzará su propia colección de tokens no fungibles denominada (NFT) -Time 13 points in 35 seconds- durante el mes de noviembre. Esta recopilación se realizará gracias a la alianza entre el deportista, ARCHE Network, NFKings y Binance.

Esta colección se podrá encontrar en BinanceNFT el 19 de noviembre de 2021 y será la primera serie de videos en la plataforma de una estrella legendaria de la NBA. La misma destaca los momentos más altos de la carrera de T-MAC, quien como jugador activo tuvo premios como ser el doble de máximo anotador de la liga (2003 y 2004), siete veces elegido para participar en el Juego de Estrellas de la NBA (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Nathaniel Smith desde 2017.

El propio McGrady explica lo importante que ha sido para él el lanzamiento de esta colección y el papel que jugó ARCHE Network en el desarrollo de su NFT.

“Tuve la suerte de jugar el juego que amo en la mejor liga del mundo durante mucho tiempo. Y hubo tantos momentos maravillosos que tuvieron lugar a lo largo de mi carrera en la NBA que me gustaría compartirlos con todos mis fanáticos. Ahora los NFT definitivamente han hecho que el proceso sea mucho más fácil y memorable para todos y cada vez que la gente mire las piezas de mi NFT, es como si estuviéramos reviviendo esos momentos. Es una gran sensación y estoy muy agradecido por esta oportunidad de colaboración”, explicó T-MAC.

La directora de operaciones de ARCHE Network, Eliora ZY, explicó el desafío de desarrollar esta colección NFT y cómo ARCHE enfrentó este reto.

“Tracy McGrady aporta un espíritu intrépido a nuestro equipo. Admiramos enormemente su pasión, amor y dedicación a su vida profesional en el baloncesto, y el legendario momento de 13 puntos en 35 segundos es un milagro. Nuestro equipo está construyendo una tienda de activos criptográficos descentralizada y tiene como objetivo servir a todos en

El Metaverse. Al trabajar con T-Mac, esperamos transmitir un mensaje a la gente. En el futuro, ARCHE ayudará a más personas a realizar NFTs de los aspectos más destacado de su vida y a utilizar formas descentralizadas de compartir estos preciosos momentos con otros para recopilarlos. Uno de nuestros principales objetivos es crear un sistema que permita a todos intercambiar activos y emitir activos libremente en el mundo de Metaverse. Queremos que este tipo de transacción sea fácil y amigable para todos los usuarios”, afirmó la COO.

Con el lanzamiento de esta colección NFT, los fanáticos de T-Mac tendrán la oportunidad de poseer momentos legendarios de los jugadores y conservarlos para siempre.

Mystery Box, la recompensa de ARCHE Network para sus fans más leales

Después de meses de intenso trabajo, durante noviembre ARCHE Network tendrá su primer caso NFT en BinanceNFT. Y es por eso que habrá sorpresas increíbles para los seguidores más fieles de la plataforma.

Llevaremos 3,513 obsequios de lanzamiento aéreo de Mystery Box a los fanáticos más solidarios de Tracy Mcgrady. En estas Mystery Box recibirán una edición de coleccionista de T-Mac Time de NFT y un boleto especial para el próximo evento de ARCHE. El evento principal de T-Mac Time Mystery Box estará en en Binance NFT Mystery BOX Launchpad el 19 de noviembre.

La colección incluye una función de gamificación especial donde los coleccionistas de la comunidad reciben recompensas especiales a medida que recolectan diferentes rarezas de las Mystery Box.

ARCHE Network se compromete a transformar el comercio electrónico en el comercio minorista

ARCHE Network se compromete a construir una tienda de criptoactivos descentralizada y fácil de usar en Metaverse con una arquitectura de servicio DPaaS (Protocolo descentralizado como servicio) que permite a los vendedores crear contratos IDO / IGO / INO y Mystery Box con el soporte del Open Marketplace. Su objetivo es proporcionar una experiencia fluida para los usuarios en el comercio de criptoactivos con acceso a Matchmaker, Swap, Farm, Lending, etc.

Te invitamos a conocer más sobre ARCHE Network:

Sobre NFKings

NFKings es una empresa líder en creatividades, producción y distribución de NFT y Fan Token con inversión de Binance, que ha firmado más de 100 marcas globales de primer nivel y propiedades intelectuales en múltiples géneros, incluidos deportes, deportes electrónicos, moda, celebridades, juguetes, etc.

Binance NFT

El mercado de Binance NFT es un mercado que presenta todas las formas de obras de arte digitales y coleccionables. Impulsado por la comunidad e infraestructura blockchain de Binance, el mercado NFT de Binance proporciona la plataforma de liquidez más alta para que los usuarios lancen e intercambien NFT.

Nota de prensa.