Exjugador de fútbol americano fue grabado mientras le daba una golpiza a su exmujer

Anuncios Google

El perturbador altercado ocurrió en la casa de la exnovia de Stacy, de 30 años, en Florida el sábado.

Nos dijeron que Stacy se puso furiosa y agresiva con su ex durante una discusión … y fue entonces cuando el video muestra al sujeto balanceándose en su cabeza antes de tirarla de un sofá, arrojándola al otro lado de la habitación y hacia la televisión.

La televisión luego cae encima de la mujer mientras intenta calmar a Stacy … pero él le arroja un objeto y se mete en una esquina.

A lo largo del video, puedes escuchar a la mujer suplicando a Stacy que se detenga.

Nos dijeron que la mujer llamó a la policía inmediatamente después del altercado, pero Stacy huyó de la escena antes de que llegara la policía.

Ella dice que fue al hospital, donde fue tratada por una posible herida en la cabeza, así como por golpes y hematomas.

Stacy fue detenido en el aeropuerto internacional de Orlando, Florida.

Home video captures former NFL running back Zac Stacy savagely beating the mother of his child & throwing her around like a rag doll in Florida. The child was just feet away. Zac Stacy played for St. Louis Rams & the Jets. pic.twitter.com/ikI38QqdAu

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 18, 2021