Oficial: Ocho casos de covid-19 confirmados en escuelas del Táchira

Tres docentes de aula y cinco niños en edad escolar, son los casos confirmados por covid-19 en tres centros educativos de la ciudad de San Cristóbal, específicamente de las escuelas municipales «Luisa Cáceres de Arismendi» y «Regina de Velásquez», así como del colegio Félix Ribas, son los primeros casos oficiales y confirmados.

La versión extraoficial que durante varios días circuló por redes sociales y que daban cuenta de la preocupación existente en padres y representantes ante un posible brote de contagio, fue confirmada a La Prensa del Táchira por la directora municipal de la Alcaldía de San Cristóbal, Rosmary Escalona.

En la escuela Luisa Cáceres de Arismendi -afirmó – las clases fueron suspendidas por el alcalde Gustavo Delgado, tras confirmarse la existencia de los casos positivos en 2 docentes y sus familiares, así como en los 4 escolares afectados, de quienes se pudo conocer se encuentran en condiciones estables bajo aislamiento.

En la escuela Regina de Velásquez aún las clases no han sido suspendidas, debido a que la docente contagiada no cumplía carga horaria como maestra de aula, lo que indica que no tuvo contacto con los escolares y por ello se ordenó su aislamiento.

En el colegio José Félix Ribas trascendió que las clases presenciales solo fueron suspendidas para los alumnos del tercer grado y se les ordenó cuarentena en casa, a la par que las autoridades del colegio tomaron acciones preventivas urgentes con la desinfección de las instalaciones y, a su vez, convocando a una jornada de vacunación este mismo viernes 12 de Noviembre para la totalidad de los estudiantes de este centro de educación AVEC.

La Prensa del Táchira, consultó la posición de la Federación Venezolana de Maestros del Táchira, su presidente Ildemaro Useque, dijo que los delegados de esta agrupación se encuentran movilizados en la etapa de verificación de las denuncias que surjan sobre posibles casos de contagio en escuelas y liceos del estado.

Se intensifica la verificación de toda la información que circule en relación a posibles casos de contagio por coronavirus, tanto en estudiantes como docentes, y es por ello que se está abordando a padres y representantes, al igual que a autoridades del liceo nacional Luis López Méndez en la ciudad de Táriba, municipio Cárdenas, al igual que del centro de educación inicial Andrés Bello en la localidad de Cordero, con miras de descartar los rumores que circulan.

Cactus24 (18-11-2021)