Mujer que le tiró sopa a la gerente de restaurante fue arrestada (+video)

Anuncios Google

La Policía de la ciudad estadounidense de Temple, en Texas, arrestó este miércoles a la mujer que arrojó una porción de sopa caliente en el rostro de la gerente de un restaurante, informa la prensa local.

Los oficiales detuvieron a Amanda Martínez, de 31 años, por un cargo de agresión que causó daños personales. Se emitió una orden en su contra a las 9:30 am del miércoles por la mañana.

Blom

El video del incidente del lanzamiento de sopa se volvió viral en TikTok. FOX44 News habló posteriormente con la gerente de Sol de Jalisco, Janelle Browland.

“Ella había llamado así, y estaba diciendo que comenzó a quejarse de cómo el plástico se había levantado del recipiente para llevar, se había derretido en su sopa y seguía desanimándome y diciendo: ‘Bueno, esto es algo ridículo’”, dice Browland. “Mi esposo casi se comió esto. No puedo creer esto. Le dije: ‘Sí, señora, lo sé’. Y ella dijo: ‘¿Puedo, puedo hablar con un gerente? Quiero hablar con un gerente ahora mismo’”.

Browland dijo que así es como comenzó la terrible experiencia del lanzamiento de la sopa. Después de informarle al cliente que ella era la gerente, ella dice que la mujer usó muchas palabras selectas, por lo que Janelle colgó el teléfono.

Pasaron unos minutos y el teléfono sonó por segunda vez.

Le pidió a la mujer que esperara, para que pudiera ayudar a los que están en el mostrador, pero cuando regresó al teléfono, la línea había sido desconectada.

“Unos minutos más tarde, fue entonces cuando mi host vino y me llamó y dijo: ‘Aquí está esta señora hablando de su pedido para llevar’”, dijo. “Y yo solo pensé: ‘Está bien, aquí vamos’”.

“Respiré hondo y, ya sabes, no es algo con lo que no me haya enfrentado antes. Trato con clientes todo el tiempo. Definitivamente, no a esta magnitud. Pero nada de lo que sabía que no podía, ya sabes, no podía manejarlo”.

Cliente enojado lanza sopa en la cara del gerente del restaurante pic.twitter.com/jVkjfYKJV3 – @thesun — Pulpo (@elPULP0) November 12, 2021

La clienta se dirigió al mostrador para hablar con Janelle y, como ella nos cuenta, continuó con sus palabras elegidas.

“Así que guardé mi teléfono y dije: ‘Señora, todavía puedo ayudarla’”, dijo Browland. “Esas fueron mis palabras exactas. Le dije: ‘Señora, todavía puedo ayudarla’. Solo te pregunto, no me hables de esa manera. Literalmente agarró la taza y me la tiró en ese momento.”

Janelle le dijo a FOX 44 que la sopa no estaba tan caliente como cuando se sirvió, pero aún estaba tibia, y el menudo es típicamente una sopa picante, por lo que las especias le quemaron los ojos y le produjeron dos hemorragias nasales separadas.

Cactus24/18-11-2021