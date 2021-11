Camila Cabello y Shawn Mendes finalizan su noviazgo

Anuncios Google

La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello, de 24 años, y la superestrella canadiense Shawn Mendes, de 23, anunciaron en redes sociales el fin de su relación amorosa.

“Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca”, se lee en la declaración que ambos compartieron en sus historias de Instagram.

“Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y avanzando”, concluye el mensaje firmado con ambos nombres.

La historia de Camila Cabello, de 24 años, y Mendes, de 23, se remonta a 2015 cuando los dos colaboraron en la canción ‘I know what you did last summer’. Aunque fueron novios hasta cuatro años después, la cantante ha dicho que fue desde esa ocasión en que se dieron cuenta que existía una “energía” que los hacía ser más que amigos

Fue en 2019 cuando confirmaron su relación, luego de semanas de especulaciones.

Durante el 2020 y 2021 los cantantes vivieron juntos por meses entre Miami y Los Ángeles, pues decidieron hacerse compañía para pasar juntos la pandemia, lo cual los unió más, según dijo Mendes en entrevista con Audacy Check en agosto pasado.. reseña MiamiDiario.

