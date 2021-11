Muere actor de las series Bones, NCIS, ER

Anuncios Google

El actor Heath Freeman de 41 años, conocido por haber formado parte de exitosas series, fue hallado sin vida en su residencia de Austin, Texas. Por el momento no se han determinado las causas del deceso.

Joe S. Montifiore, manager de Heath, fue el encargado de confirmar la noticia a los medios mediante un comunicado. «Estamos realmente devastados por la pérdida de nuestro amado Heath Freeman. Un ser humano brillante con un espíritu intenso y conmovedor, nos deja una huella imborrable en nuestro corazón. Su vida estuvo llena de profunda lealtad, afecto y generosidad hacia su familia y amigos, y un extraordinario entusiasmo por la vida. Estaba extremadamente orgulloso de su reciente trabajo cinematográfico y muy emocionado por el próximo capítulo de su carrera», escribió el manager en el comunicado publicado por The Wrap.

The Wrap consultó a Montifiore sobre las causas de la muerte del actor, y este no reveló nada al respecto, solamente pidió consideración por los familiares y seres queridos de Heath.

La carrera de Heat estuvo principalmente en las series. Su talento lo llevó a formar parte de producciones como ER, NCIS, The Closer, Without a Trace, Raising the Bar, entre otras. Sin dudas uno de sus papeles más emblemáticos fue el de Howard Epps, uno de los asesinos más peligrosos y complejos que tuvieron que enfrentarse el Agente Booth (David Boreanaz) y la Doctora Brennan (Emily Deschanel en la serie Bones.

El trabajo de Heath tiene en camino dos películas, las cuales llegarán el próximo año, tituladas «Terror on the Prairie», de la que recientemente concluyó su producción, y «Devil’s Fruit», en la que participó con la estrella de The Mandalorian, Gina Carano.

