Candidato de la MUD golpeó a Américo de Grazia frente a Observadores de la UE (Vídeo)

Este miércoles el equipo del candidato de la MUD en Bolívar, Raúl Yusef, agredió al dirigente político y también candidato a la gobernación del estado Bolívar, Américo De Grazia, frente a los observadores electorales de la Unión Europea que se encontraban en el lugar al momento del incidente.

En el video grabado por TeleSur, se observa como un hombre que forma parte del equipo del candidato Yusef, le propinó una cachetada al ex diputado de la AN electa en 2015. Segundos después Yusef lo golpea por la espalda.

“Llamándonos ladrones, a él lo tienen para dividir“, expresó Raúl Yusef a la periodista de TeleSur, sobre el porqué de la agresión.

Respuesta de Américo De Grazia

Minutos después del incidente, el dirigente Américo De Grazia, se refirió a lo sucedido.

“Esos son los gajes del oficio de esta región, donde la violencia ha sido cultivada”, declaró De Grazia sobre lo sucedido. “Creo que es un acto de desesperación y nosotros no vamos a caer en esa provocación”.

De Grazia no respondió el golpe de Yusef y explicó por qué no lo hizo: “Esto no es un ring de boxeo. Estoy aquí para hacer política, atendiendo una invitación por parte la UE y sería muy desagradable que yo respondiera con la misma violencia”.

“Imagino que ven que no responden a la expectativas que nosotros hemos creado en la campaña y reaccionan así”, concluyó el aspirante a la gobernación de Bolívar, reseña el portal Punto de corte.

#Sucedió en el estado #Bolívar y delante de los observadores electorales de la #UE, el candidato del #MUD Raúl Yusef y su equipo, le cayeron a golpes al candidato también opositor, Americo de Gracia pic.twitter.com/u9hoLgWFCr — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) November 17, 2021

