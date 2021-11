Karina reveló detalles de los momentos cuando su hija le confesó su identidad sexual

Anuncios Google

Después de 16 años que su hija menor le revelara su verdadera identidad sexual, la cantante venezolana Karina reveló detalles en entrevista con el periodista Luis Olavarrieta cómo asimiló el cambio de sexo de su entonces hija, para convertirse en Xander.

La cantante confesó que Xander “me mandó un video y me dijo ‘te voy a mandar un vídeo para que lo veas y regresó en 8 minutos’ me manda el video desde su computadora y veo la historia de una niña en transición también con el mismo cuento (…) pasaron los 8 minutos, él entró y me dijo ‘entonces ¿entendiste?”.

Conmovida ante esta revelación, la venezolana recordó que le pidió tiempo para asimilar y estudiar la situación “me dijo ‘tomate tu tiempo pero no mucho porque yo me estoy desarrollando’.

Asimismo, en el proceso de querer apoyarla, la cantante confesó:“me puse a estudiar obviamente, me tocó venir a Venezuela por un trabajo me tuve que buscar una psicóloga cheverisíma que me ayudó muchísimo y empezó mi cambio para ayudarlo” .

