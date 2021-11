Christian Vale, un venezolano que con su voz se abre paso en Croacia

Anuncios Google

Conversar con Christian Vale es muy agradable. A los pocos minutos te hace sentir que lo conoces de toda la vida.

Muy a lo «criollo», este venezolano en Croacia nos habla con un acento que para nada ha trastocado la migración y que hoy nos representa en el Show Supertalent de ese país europeo donde reside desde hace cuatro años.

Vale, que es abogado de profesión graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua, nos confiesa a «Venezolanos que Inspiran» de Cactus24 Noticias, que está entre los seleccionados que el próximo 21 de noviembre se medirán para ganar un puesto rumbo a la final de esa prestigiosa competencia.

«Aunque no gane, ya soy un triunfador dice», convencido. Y es así. Vale con su talento logró estar entre los mejores participantes.

¿Cómo fue ese tránsito entre ser abogado y cantante?

_«Para mí las leyes son un hobby y la música mi pasión. De hecho ha sido mi norte estos últimos años» -dice en la entrevista vía zoom que se desarrolló en un local donde Christian trabaja como cantante-.

Sorteó varios inconvenientes, entre ellos el tráfico para poder conversar.

¿Cuándo comenzó todo esto de la música? :»Esto comenzó en Venezuela cuando apenas era un niño y participé en muchos programas de televisión», destaca.

En su carrera musical es clave destacar su genuino interés por la música y el canto, que lo llevó a participar siempre en todas las actividades culturales del colegio «Fe y Alegría» hasta llegar a formar parte de la Coral Infantil con su maestra Judith Teresa Arteaga Loyo, quien lo ayudó en el desarrollo de su voz.

Posteriormente, con solo 9 años, viajó a Caracas desde su natal Maracay, estado Aragua, para su primera aparición pública en la televisión nacional. Obtuvo el tercer lugar en el famoso programa de competencia de talentos infantiles llamado “Concurso por Tío Simon”, televisado por Venezolana de Televisión y conducido por el icónico cantautor venezolano Simón Diaz, una celebridad y autor de la reconocida internacionalmente canción popular “Caballo Viejo”.

Vale nos dice que siempre estuvo activo conociendo y participando en show de este estilo. Por ejemplo, recordó que participó en un reality show llamado «Estrellas de la Música». Y luego en el super famoso «Protagonistas de Novela».

Este talentoso venezolano habla varios idiomas lo que le ha válido el nombre de su innovador género musical neo-romance, que se deriva de su amplio conocimiento de los idiomas holandés, inglés, alemán, francés, italiano y español.

¿Cómo los adquirió? Vale nos cuenta que ha tenido la fortuna de recorrer el mundo. «El francés lo aprendí durante mis estudios en ese país», dice.

Christian está orgulloso de lo que ha logrado en su vida sus diferentes estancias en Europa y Estados Unidos. Todo esto ha hecho de él un hombre de fe, constante y siempre con un objetivo de construir y hacer realidad sus sueños.

Su carrera lo ha transformado -como lo dice su presentación- en un creador inigualable. «Mi música es capaz de despertar emociones particulares en quienes la escuchan». Y muestra de ello fue la interpretación de «La Malagueña» que ha sido la inspiración d ñe muchos que como él también quieren dar a conocer los colores de nuestra bandera a través de la música.

Christian es inquieto y actualmente prepara su primer álbum de la mano de Yasmil Marrufo. Y no contento con esto, también una gran sorpresa con una cantante croata y nos admite «hasta ahora sólo habló el 40% del idioma pero sigo trabajando», y le creemos porque la verdad que su trayectoria es impecable. No hay nada que no haya logrado sin empeño.

Desde Venezolanos que Inspiran le deseamos todo el éxito del mundo a este hombre que tiene la mitad de su vida en Venezuela. «Allá tengo hijos que espero muy pronto ver. Mi familia, mis afectos», manifiesta.

A Vale puedes apoyarlo y seguirlo en sus redes sociales como @christian.vale en Instagram y Facebook Christian Vale.





