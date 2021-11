Paga para recibir cachetada cada vez que ingresa a Facebook y Elon Musk lo ‘lanza a la fama’

Anuncios Google

Según Reddit y Digital Trends, Sethi adquirió el servicio mediante la publicación de un anuncio clasificado en la página Craigslist. El motivo de Sethi era recuperar su anterior desempeño en el trabajo, pues constató que un 38% de su tiempo (dos horas y cuarto) lo dedicaba a redes sociales.

“Dame una cachetada si me distraigo de mi tarea…”, dice el anuncio publicado, que además detalla una remuneración de ocho dólares la hora.

Nueve años después, la historia del empresario se viralizó en las redes sociales después de que el fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, reaccionara a la publicación con dos ‘emojis’ de fuego.

The story of Maneesh Sethi, the computer programmer who hired a woman to slap him in the face every time he used Facebook, resulting in massive productivity increase [read more: https://t.co/Q5fKjYtFSo] pic.twitter.com/d8pnt3Jd8k

— Massimo (@Rainmaker1973) November 10, 2021