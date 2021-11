Pastor evitó una tragedia y desarmó a un hombre que amenazaba con una masacre

Anuncios Google

Dezire Baganda, de 26 años, estaba sentado en la parte delantera de la iglesia pentecostal Nashville Light Mission cuando, de repente, sacó una pistola y se acercó al altar, donde el pastor, Ezekiel Ndikumana, estaba rezando junto a varios fieles, según explicó el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville.

El hombre sacó un arma y empezó a apuntar contra todos los que se encontraban en el lugar.

«Caminó hacia el pastor para posteriormente gritar a la congregación que se pusieran de pie».

En un momento de adrenalina y pensando en los asistentes a la iglesia cristiana, el pastor, embistió al sospechoso logrando desarmarlo. Algunos de los testigos ayudaron a reducir a Beganda y lo retuvieron hasta que las autoridades llegaron al lugar.

La Policía confirmó que no se realizó disparo alguno.

El pastor afirmó a las autoridades que Beganda había asistido anteriormente a la iglesia cristiana, pero que no era miembro de la congregación.

WATCH — NORTH NASHVILLE — “man walks up to the altar with a gun at Nashville Light Mission Pentecostal Church, waves it around, points it at congregation… pastor Ezekiel Ndikumana prays, heroically tackles him and he’s disarmed without a shot fired…” https://t.co/4grV1jC0p7 pic.twitter.com/i2TESKE9Cl

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) November 8, 2021