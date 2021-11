Ocariz a Uzcátegui: “Es momento de pensar en la gente y lograr un acuerdo”

Anuncios Google

El candidato a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, hizo un llamado a su par David Uzcátegui, a través de su cuenta oficial en Twitter, para llegar a un acuerdo por una candidatura unitaria por la gobernación del estado Miranda para las elecciones del 21N.

“Te voy a estar esperando en la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima, ahí va a estar tu silla y mi silla, solos tu y yo”, destacó.

EL candidato afirmó que “Uzcátegui no ha querido avanzar en los términos que el pueblo quiere, propusimos acuerdo, no se ha logrado, propusimos encuestas, tampoco quiso, es decir que en este momento faltando solo 48 horas no hemos logrado construir la unidad”.

“Es tiempo que demuestres que no estas allí para dividir a aquellos que queremos cambio en Miranda”, sentenció.

En ese mismo orden, recomendó a su contendiente opositor que tiene “mucho todavía que aportar y que crecer, pero es muy ambicioso pasar de ser concejal a gobernar el estado Miranda, y en la vida y en la política no se vale todo”.

“No está bien David que te alíes con los malos, que la campaña tuya sea la mas costosa en toda Venezuela de gobierno de oposición en muchos años, eso no esta bien en un país que hoy en día la gente se está muriendo de hambre”, resaltó.

Hay que estar a la altura de las circunstancias, se nos acaba el tiempo. @DavidUzcategui es momento de pensar en la gente y lograr un acuerdo. Te espero hoy a las 5:30pm.



#MirandaMereceMás pic.twitter.com/ocEyWZwmu3 — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) November 4, 2021

