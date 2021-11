«Eternals», la nueva cinta de superhéroes que apuesta por la diversidad

Anuncios Google

Marvel continúa agrandando su universo cinematográfico con su entrega 25, “Eternals”, dirigida por Chloé Zhao, que da una vuelta de tuerca a su carrera cinematográfica tras el éxito de “Nomadland” (2020). “Soy fan de Marvel, así que ha sido genial trabajar en ello”.

Marvel y Disney buscaban un enfoque distinto para introducir al nuevo grupo de superhéroes, los “Eternos”, que abrirán así la fase 4 del universo. Y Zhao conquistó al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, con una presentación diferente: un poema de William Blake.

“Me ofrecieron trabajar en esta cinta, y cuando leí el guion me encantó aún más la idea. Al principio estaba muy nerviosa, no sabía si Kevin (Feige) me seleccionaría”, confiesa la realizadora en una entrevista con EFE sobre una película que se estrena esta semana en todo el mundo.

Con esta película Marvel puede presumir de tener por primera vez a una ganadora del Óscar, y es que Zhao no solo ha aportado diversidad al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) -la película cuenta con un elenco de diferentes culturas, incluye una trama LGTBI+ y tiene a una coprotagonista sorda- sino también su sello personal.

“Las cámaras tienen mucha base y los movimientos son muy naturales. Las tomas son más largas: utilizamos lentes gran angular y enfoque profundo (similar a lo que hizo en “Nomadland”), para darle a la audiencia el espacio y el tiempo para poder explorar lo que está dentro del marco y, por lo tanto, llegar a su propia conclusión de la relación entre los personajes y el espacio en el que se encuentran”, explica.

Lauren Ridloff (“The Walking Dead”), que se mete en la piel de la superheroína sorda Makkari, apunta que trabajar con Zhao ha sido “toda una delicia”: “Confía mucho en nosotros y nos da mucha libertada a la hora de interpretar nuestros personajes. También confía mucho en el público, la audiencia y eso es algo de admirar”, añade.

La película, que adapta los cómics de Jack Kirby (1978), parte del mundo que dejó “Avengers: Endgame” (2019), en el que los superhéroes de Marvel consiguieron recuperar a la mitad de la población que había perecido tras el mortal chasquido de dedos del villano Thanos.

En este contexto, el de un mundo en aparente normalidad, surgen los malvados Deviantes para amenazar nuevamente a los humanos, lo que obliga a tomar las armas a los “Eternos”, una raza alienígena creada por dioses y que vive infiltrada en la Tierra desde hace miles de años.

Estos superhéroes, cada uno con un poder característico, provenientes del planeta Olympia, se rigen por una misma norma: no pueden interferir en los conflictos de la humanidad salvo si están involucrados los Deviantes.

Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh) e Ikaris (Richard Madden) deben reunir al resto de “Eternos”, incluyendo a Thena (Angelina Jolie), Kingo (Kumail Nanjiani), Druig (Barry Keoghan), Makkari (Ridloff), Phastos (Brian Tyree Heny), Ajak (Salma Hayek) y Gilgamesh (Ma Dong-Seok, “Don Lee”) para proteger a la humanidad de esas criaturas que reaparecen repentinamente después de 500 años, en menos de siete días.

De todo el elenco, tan solo Chan había trabajado anteriormente para Marvel, en la cinta “Captain Marvel” (2019) dando vida a Doctora Minerva, una genetista Kree (raza alienígena) enemiga de la capitana. La actriz británica asegura que fue toda “una sorpresa” el volver al MCU (siglas en inglés del Universo Cinematográfico de Marvel).

“Para ser honesta, me sorprendió como a cualquier otra persona. No esperaba regresar al Universo Marvel, y hacerlo como coprotagonista mucho menos la verdad. Me sorprendió gratamente, y aproveché la oportunidad para poder trabajar con Richard y el resto del elenco que es increíble”, señala.

“Eternals” tiene muchas sorpresas, entre ellas el papel al que da vida Kit Harington (“Game of Thrones”) que interpreta a Dane Whitman, un hombre aparentemente común que trabaja en el Museo de Historia Natural de Londres y casualmente está saliendo con Sersi. En los cómics termina convirtiéndose Black Knight cuando se hace con una espada maldita.

Aunque no ha podido lucirse mucho y espera que su personaje tome fuerza en una próxima entrega, Harington se muestra “tremendamente orgullo y feliz” de haber formado parte de la familia Marvel: “Me gusta ser parte de un elenco grande. La variedad de personajes y de historias que tiene el filme me enganchó desde el primer momento”, aclara.

Como ya es costumbre en las películas de Marvel, “Eternals” también recomienda al espectador no levantarse de la butaca hasta el final de los créditos, ya que tiene varias sorpresas entre manos. Una de ellas es el salto a la gran pantalla de Eros, el hermano de Thanos, otro superhéroe al que dará vida un famoso cantante.

Cactus24 04-11-21