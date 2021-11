Hombre disfrazado de “Joker” apuñaló a 17 pasajeros en un tren de Tokio (+video)

Anuncios Google

Kyota Hattori, de 24 años, fue detenido tras el suceso, ocurrido sobre las 20:00 hora local en un tren de la línea Keio con destino a la estación de Shinjuku, una de las más transitadas del mundo, en el día de Halloween y jornada electoral nacional.

Un varón septuagenario se encuentra en estado crítico tras ser apuñalado en el pecho, mientras que las otras 16 víctimas sufrieron heridas leves por arma blanca e inhalación de humo, según detalles del incidente publicados este lunes por los medios locales.

Según testigos presenciales, Hattori se subió al tren blandiendo un cuchillo en una mano y una botella de plástico en la otra, y caminó por el vagón sin levantar sospechas porque iba disfrazado del Joker o Guasón, uno de los villanos de la franquicia Batman. Los pasajeros pensaron que el arma era parte de la caracterización.

Hattori dijo a los investigadores que siente admiración por el antagonista de la serie de cómics y películas, según dijeron fuentes policiales a la agencia de noticias Kyodo.

Tras atacar con el cuchillo, el hombre se desplazó a otro vagón, roció los asientos con líquido inflamable y les prendió fuego.

Escenas de pánico

Un vídeo que circulaba por Twitter mostraba a los pasajeros evacuando por las ventanas el tren de la línea Keio inmovilizado en una estación de los suburbios occidentales de la capital.

El ataque causó escenas de pánico dentro del tren y en el andén, con decenas de personas huyendo de las llamas y del atacante e incluso saltando desde las ventanas del vagón, según pudo verse en los videos subidos a las redes sociales.

