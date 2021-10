Luchador brasileño cayó noqueado en concurso de cachetadas

Anuncios Google

El peleador, de 43 años y 160 kilos de peso, se enfrentó al polaco Karol ‘Bula’ Flilasinki, quien lo abofeteó con tal fuerza que lo hizo derrumbarse.

Un video compartido en las redes sociales del propio brasileño muestra el momento en que el europeo golpea al sudamericano, quien cae y tuvo que ser asistido por dos guardias de seguridad del torneo.

Zuluzinho lutador Maranhense é nocauteado na Polônia, em uma competição de tapa na cara. No punch down, ele foi um três representantes do Brasil! pic.twitter.com/AqelEsAghW

— fantastico slz (@fantasslz) October 26, 2021