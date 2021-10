Modelo de OnlyFans le prohíben ser voluntaria en el colegio de sus hijos

Anuncios Google

Victoria Triece es una madre de Florida que dice que se le prohibió ser voluntaria en la escuela primaria de sus hijos porque tiene una página de OnlyFans.

En Instagram, Victoria es conocida con el nombre de Victoria Snooks y tiene 122.000 seguidores. Fuera de Instagram, Victoria es madre de dos hijos, voluntaria de la escuela primaria. Esta belleza tatuada ha copado algunos titulares después de que alguien informara a la administración de su escuela de que Victoria se está desnudando en OnlyFans. ¿El resultado? Ha sido expulsada de su escuela.

Triece y su abogado celebraron una conferencia de prensa en Florida. El voluntariado de Triece en la escuela primaria incluyó ayudar con las fiestas de la clase y las tareas de laboratorio.

“Siempre quise estar involucrado en ese aspecto de la vida”, dijo Triece al periódico. “Mi madre lo hizo por mí y tenerla allí fue la mayor alegría al crecer”.

Ella dice que un padre anónimo le contó a los administradores sobre su página OnlyFans y fue “expulsada del campus”, según el Sentinel, que la citó diciendo que “afectó a un padre que fue y pagó para ver mi contenido, pero luego tuvieron que irse Envía estas fotos mías a la escuela y haz que no se me permita estar más cerca de niños, lo que he hecho y a lo que he dedicado mi vida durante casi cinco años. No sé a quién le dijeron lo que hago. Y ahora se supone que debo entrar al edificio y no sé qué le dijeron a la maestra de mi hijo … No sé qué le han dicho sobre mí a nadie en esa escuela”.

En un tweet, Triece escribió, “la forma en que alguien tomó contenido pago de mis únicos fans y lo envió a la escuela de mis hijos es tan cruel. no es necesario que te guste lo que hago o que esté de acuerdo con ello, pero hacer algo tan extremo es absolutamente incorrecto “.

