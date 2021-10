Invidente raptó a niña venezolana en Colombia

Anuncios Google

Un hombre invidente raptó a una niña venezolana de 12 años en Rioahacha, Colombia.

La denuncia la hizo su abuela, Ana Torres, quien aseguró que el hombre identificado como Nidio Pérez de 49 años de edad, “se aprovechó de la buena fe” y se llevó a la menor.

“Él vivía con nosotros acá, es venezolano y nosotros como somos venezolanos nos aliamos con otros para ayudarnos. Resulta y acontece que el día lunes salimos a trabajar, se presentó una urgencia y tuve que ir a Éxito, en ese momento dije que me esperara y me dijo que seguía adelante”, contó.

Sin embargo, no fue así. Nidio, quien se muestra como invidente, siguió adelante y se llevó a la niña.

“Cuando yo salgo ya él no se encuentra. Tuve necesidad de ir al baño y cuando salí no estaba, lo busqué por todos los restaurantes”, agregó Torres.

La abuela llamó insistentemente a Nidio y cuando por fin le atiende la llamada, “le dije que quería hablar con la niña, él dice que no me la entregará, que va esperar a su papá y su mamá”.

Invidente se fue de Colombia

Las autoridades tomaron la denuncia y se conoció que el hombre fue visto por el municipio de Hatonuevo.

No obstante, Torres informo que “ayer me llamó un familiar de él y me dijo que ya él está en Riohacha”.

El caso está en manos de la Policía Nacional, quienes iniciaron la búsqueda por varios sectores de la capital guajira.

Entre los lugares que tomaron está la parada a Maicao, teniendo en cuenta que Nidio presuntamente pretender volver a Venezuela.

Cactus24/30-10-2021