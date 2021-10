Niña de 11 años fue violada por un compañero en su propia escuela

Anuncios Google

Una niña de 11 años fue violada por un compañero de 12, dentro dentro de su propio colegio.

La situación se presentó hace una semana en el baño de la escuela primaria José Ortolani, en Rosario, Argentina.

Blom

La víctima le contó lo sucedido a su madrina y luego los padres denunciaron la situación ante las autoridades, informaron medios locales.

La niña fue revisada por un médico que constató lesiones genitales. En tal sentido, está siendo sometida a estudios, mientras los investigadores intentan determinar quién habría sido el agresor

Su madre contó que la estudiante tenía días con actitudes extrañas. Explicó que no se dejaba abrazar y que pasaba varias horas encerrada en su habitación, según Infobae.

“Pensé que se trataba de menstruación pero me llamó la atención que me decía que le dolían sus partes íntimas y no el abdomen como nos pasa a las mujeres en esos casos. Me terminé de asustar cuando se fue a su habitación llorando”, afirmó la madre.

Familiares de la niña aseguraron que desde el colegio les brindaron apoyo, pero les pusieron ciertas condiciones, como no hacerlo púbico.

“Nos dijeron que iban a colaborar en la investigación siempre y cuando no divulguemos el tema en los medios, pero nosotros queremos que se haga visible para que ninguna otra nena sufra lo mismo y haya más cuidados y controles”, manifestaron.

Cactus24/29-10-2021