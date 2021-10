Alberto Fernández asegura que Argentina no se “arrodillará” ante el FMI

Anuncios Google

Este miércoles, el presidente de Argentina, Alberto Fernández afirmó, en un acto de homenaje al expresidente Néstor Kirchner, que Argentina «no se va a arrodillar» ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda», enfatizó.

En ese mismo orden, Fernández condicionó un acuerdo con el organismo multilateral para renegociar una deuda de 44.000 millones de dólares a que «no ponga en riesgo el futuro de los argentinos».

El mandatario tiene previsto reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, durante el fin de semana en Roma en ocasión de la Cumbre del G20, insistió en que «nosotros no vamos a hacer un acuerdo que postergue más a los argentinos que han quedado postergados».

Igualmente, reclamó al FMI que «se haga responsable del daño que hizo» al otorgar en 2018 al gobierno del exmandatario Mauricio Macri un crédito por 57.000 millones de dólares, una cifra récord para el organismo, del que Argentina recibió 44.000 millones de dólares.

Cactus24/ 27-10-2021