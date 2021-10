Joven de 16 años agrede salvajemente a su mascota en Argentina

Anuncios Google

A pesar que en algunos países el maltrato animal es penado por la ley, los animales siguen siendo violentados.

Un hecho ocurrido recientemente en la localidad de Loma Hermosa de Argentina, causó repudio e indignación luego que un joven de 16 años publicara en las redes sociales dos videos grabándose así mismo donde se nota que -sin temblarle el pulso-agredió salvajemente a su perro, por lo que enseguida el fatal incidente se viralizó.

No obstante, el adolescente acompañó su publicación afirmando “Como voy a disfrutar esto”.

Ante el rechazo por la agresión cometida en contra del animal, algunos internautas expresaron su molestia al joven a lo que este respondió: «gente, soy menor de edad para su información. Aunque logren hacer algo (lo dudo) no pasaré ni 1/4 de la condena. Y si me vienen a hablar de un psiquiátrico estaría de paso ahí. Como mucho un mes o dos con suerte. Y eso realmente no me importa”.

Asimismo, la organización “Abrigo animal San Roque” rescató a la mascota que se encuentra totalmente a salvo.

Una vez rescatado el perro, el hecho fue denunciado ante las autoridades por la misma organización a quienes les otorgaron la custodia de la pequeña mascota, quedando así el caso judicializado.

