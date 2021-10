El Chamo de las mil voces: Venezolano sorprende en la TV de Colombia

Anuncios Google

Josh Medina o como él mismo se hace llamar ante el público que lo escucha, El chamo de las mil voces, es un artista venezolano que salió del país y esta radicado en la ciudad de Medellín Colombia, el imitador sorprendió a los jurados de «Yo Me Llamo», el programa más importante de la imitación en Colombia, y lo hizo con la interpretación de siete diferentes voces entre las que se encuentran Eros Ramazoti, Juan Gabriel, Nacho, entre otros.

Como si fuera poco, se centró en Vicente Fernández y puso a cantar a uno de los jurados del programa, Yeison Jiménez, pero el clímax fue la imitación que hizo de Ana Gabriel. Sus imitaciones fueron impecables.

Después de más imitaciones, una de las jurados, Amparo Grisales, dejó su lugar en la mesa y abrazó realmente emocionada al concursante. “Eres impresionante, ¿de dónde sacaste ese talento?”, dijo.

“Estoy erizada de pies a cabeza”, resaltó la actriz.

Ella quedó cautivada, pues el venezolano imitó a todos a la perfección, pero eso les implica un problema para el formato, ya que es la primera vez que alguien llega con tantos personajes preparados.

Amparo ofreció una solución. Dijo que hay que llevarlo a la escuela de ‘Yo me llamo’, hablarlo con los profesores, pues no saben cómo manejarlo, y escoger a uno de los personajes.

Josh es de Barquisimeto, y salió de Venezuela buscando nuevas oportunidades para su carrera como imitador junto a su esposa. Confiesa que su carrera en la música se presentó inicialmente imitando las voces de otros artistas como Sin Bandera, Camila y Reik.

En entrevista con Leonardo Villalobos, el artista contó que al principio sintió una frustración muy grande porque la gente le pedía que cantara con su voz y no imitando.

“Yo llegué de Venezuela a Medellín enfocado a cantar, ya tenía unos que otros videos grabados allá y mi esposa tenía una cuñada aquí en Colombia y ella vio mis videos, se los mostró a los dueños de unas discotecas y le dijeron que querían hablar conmigo personalmente”, resaltó .

Su llegada a ‘Yo me llamo’ se presenta al ser contratado en un evento, mencionando que no estaba muy feliz de ir a presentarse allí porque no se sentía conforme con el pago que estaba recibiendo, pues el trabajo que tenía que realizar incluía tener que desplazarse a diferentes zonas, según reseña Infobae.

