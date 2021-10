Raúl Chirinos: Inicio de clases presenciales ante estas cifras de Covid 19 es una locura

Anuncios Google

Este martes 26 de Octubre, Raúl Chirinos, candidato la gobernación de Falcón por COMPA, UPP89 y Soluciones para Venezuela, dio sus declaraciones acerca del inicio de clases presenciales el día de ayer en Venezuela ante la falta de una vacuna efectiva y comprobada contra el Covid 19 para infantes hasta los 12 años.

Luego de saber las cifras oficiales del 43,3 % de las muertes por COVID-19 durante primera quincena de octubre, Chirinos se mostró alarmado ya que con la nueva sepa Delta aumentó la taza de decesos en infantes de 4 a 16% según la OMS, considerando una imprudencia arriesgar a los más pequeños con estas cifras.

“El inicio de clases presenciales ante estas cifras de Covid 19 es una locura que se debe rectificar, nuestros niños ante esta nueva sepa son los más susceptibles debido a que en el mundo no existen vacunas contra el coronavirus para menores de 12 años, además la famosa vacuna soberana no cuenta con ninguna certificación, y más con los problemas de falta de dotación y de personal de salud en nuestros hospitales, tomando en cuenta que un medicamento le cuesta a un paciente hasta 400 $, sin contar la terapia respiratoria donde un cilindro de oxigeno está entre los 25 y 45 $ y utilizan mínimo 4 diarios ya que en los centros de salud te dan una bombona inter diaria si la hay, esto es en verdad una desfachatez, por eso señores se debe rectificar las clases deben continuar a distancia y mi llamado es a los padres venezolanos a que piensen en sus hijos y no los envíen a clases vamos a pensar para luego actuar”.

Chirinos le recordó a los falconianos «que existe una salida el 21N para ponerle fin a esta pesadilla», el candidato por COMPA, UPP89 y Soluciones para Venezuela invitó a «acudir a ejercer derecho al voto para hacer Cambio y Fuera, por un Falcón de Progreso”./Nota de prensa.

