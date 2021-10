J Balvin pide disculpas por su controvertido video «Perra»

Anuncios Google

J Balvin pidió disculpas a través de sus redes sociales tras la polémica del videoclip de «Perra», su controvertida canción junto a Tokischa.

El 7 de septiembre, el cantante colombiano lanzó el videoclip de su colaboración con la dominicana Tokischa, en el que se muestran imágenes del reguetonero paseando a mujeres que llevan cadenas al cuello como si fueran perros.

«Vengo a hablarles del vídeo de «Perra». Primero quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, expresamente las mujeres y la comunidad negra. Eso no es parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como siempre me ha gustado apoyar a los nuevos talentos, en este caso Tokischa. Una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres», dijo el reguetonero.

Asimismo, explicó que él mismo decidió quitar el videoclip de su canal de Youtube «como forma de respuesta y respeto».

«Como forma de respuesta y obviamente respeto, bajé el vídeo hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas por toda esta situación, estoy aquí dando la cara y hablando al respecto», añadió.

También pidió perdón a su mamá quien se había mostrado sorprendida por el video: «Madre, también, discúlpame y prometo seguir siendo mejor cada día. Gracias por escucharme», puntualizó Balvin.