El director de ‘Spider-Man: No Way Home’ asegura que la película es como Avengers: Endgame

Luego de un año frenado por la pandemia de coronavirus, las películas más esperadas comenzaron a llegar a los cines. «Black Widow» y «Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos» ya tuvieron su gran estreno y en solo dos semanas Eternals arribará a las salas. Pero, sin dudas, la cinta más esperada es la de «Spider-Man: No Way Home» que tendrá a Tom Holland como protagonista pero que también especula con la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

En este sentido, la revista Empire Magazine ha lanzado un número revelando nuevos detalles e imágenes de la película de Sony Pictures. Además, su director Jon Watts aseguró que esta tercera parte de Spider-Man será tan grande como una de los largometrajes más exitosos de Marvel. “Estamos intentando ser ambiciosos. Spider-Man: No Way Home será Spider-Man: Endgame”, aseguró el cineasta.

Y es que al parecer esta nueva producción que gira en torno al Hombre Araña intentará imitar no solo su enorme impacto audiovisual, sino sus cifras de espectadores y taquilla que posicionaron a Avengers: Endgame en una de las películas más icónicas en la historia del cine. Pero eso no es todo, porque además de esta declaración prometedora, se han mostrado nuevas imágenes donde se lo ve al protagonista siendo perseguido por el Doctor Octopus y usando el traje de Iron Spider.

El tráiler -que se convirtió en el más visto de la historia- ha demostrado que en Spider-Man: No Way Home puede ocurrir de todo. No solo se rumorea que aparecerán los actores que le han dado vida al personaje en distintas décadas, sino que ya se confirmó la presencia de Alfred Molina como Doctor Octopus y a Willem Dafoe como Duende Verde. Y es que no quedan dudas de que la idea es tan ambiciosa que hasta cuesta imaginarla siendo realidad. Pero Marvel todo lo puede.

“Cuando me propusieron la idea por primera vez pensé que no había forma de que funcionara. Pero sucedió y es una locura”, confesó Tom Holland en la entrevista.

Faltan tan solo dos meses para conocer más sobre esta versión de Peter Parker y todo apunta que será una de las mejores películas del Universo Cinematográfico de Marvel.