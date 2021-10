Mercy Romero Alonso, una mujer que venció el cáncer de mama: «jamás concibes la idea que esa enfermedad estará presente en tu vida»

Anuncios Google

Muchas mujeres hoy en día han perdido la batalla contra el cáncer de mama, sin embargo, otras mediante su fe puesta en Dios han tenido el coraje de vencer a la enfermedad.

Tal es el caso de Mercy Romero Alonso, habitante de la comunidad de Punta Cardón municipio Carirubana, quien reveló a Cactus24 el temor que sintió cuando fue diagnosticada de cáncer de mama hace 11 años cuando asistió a la consulta ginecológica como regularmente lo hacía en la sociedad anticancerosa de Punto Fijo.

A Mercy se le detectó una «pelotica» en el seno izquierdo, resultado que le sorprendió, sin embargo comenzó con el tratamiento requerido en el recinto hospitalario donde fue valorada.

“Cáncer, es una palabra tan fuerte que te quedas impactada cuando te lo detectan. Uno piensa que nunca llegarás a pasar por esa situación tan difícil, que otras personas sí pueden ser víctimas de ese diagnóstico, pero jamás concibes la idea que esa enfermedad estará presente en tu vida”, dijo.

A pesar que la dura situación afectó emocionalmente a la familia, Romero confesó que siempre recibió apoyo de sus hijos y de todos sus parientes quienes la motivaron a seguir adelante para superar tan difícil prueba que le presentaba la vida.

Romero recordó que tuvo miedo de morir, sin embargo, con la fe puesta en Dios tuvo fuerzas para seguir adelante y luego de someterse a 10 quimioterapias, fue desapareciendo el tumor desde la quinta sesión.

Actualmente ejerce la peluquería a domicilio desde su casa de habitación siempre con la confianza en Dios y el amor de sus seres queridos.

¿Perteneces algún grupo de apoyo?

Nunca he pertenecido a ningún grupo de apoyo a pesar que siempre me interesé en integrarme en estas organizaciones solicitando ayuda, sin embargo, recurrí a las entidades gubernamentales presentes en el estado como la alcaldía de Carirubana, gobernación y consejo comunales, pero no obtuve una respuesta por parte de ellos.

En este mes rosa, la sobreviviente exhortó a otros pacientes que sufren de esta enfermedad que por muy difícil que sea, lo principal es tener calma y fuerza de voluntad acompañada de la confianza siempre en Dios para salir adelante: “ya que él nunca nos abandona (…) el cáncer de mama, no solo es diagnosticado en las mujeres si no también en los hombres”, resaltó.

Esta mujer hoy es un testimonio de vida al reflexionar que muchas de sus compañeras, que también enfrentaban la enfermedad, ya no están pero otras lograron sí lograron vencerlo, como lo hizo ella.

Ahora, Romero asegura que su carácter ha cambiado, ya no se estresa como antes y ha decidido vivir sus días con tranquilidad.

De igual manera, Romero considera que su historia es un ejemplo para aquellas personas desanimadas pues aún goza de buena salud y ha podido ver el milagro de Dios en su vida.

“El Señor aún me mantiene con vida, debe ser con un propósito (…) yo sigo luchando para salir adelante, Dios es el que decide”.

El especialista opina sobre las causas y prevención del cáncer de mama

Jesús García Colina, médico cirujano, mastólogo y fundador de la sociedad de mastología en Caracas indició a Cactus24 que una mujer puede empezar a realizarse sus autochequeos médicos siempre y cuando la paciente no presente ningún síntoma ni antecedente familiar con cáncer de mama y comenzar sus controles a partir de los 40 años con mamografía y ecosonograma complementario.

Asimismo, el médico manifestó si la paciente tiene antecedentes familiares, especialmente en la línea materna, y tiene algún cambio en su glándula mamaria debe comenzar sus controles, aun cuando sea menor de 35 años.

El especialista explicó que existen alteraciones genéticas que pueden conllevar a un cáncer de mama en algunas pacientes, por lo que se le da mucha importancia a los antecedentes familiares como la abuela materna, hermana, madre.

¿Cuál es la posibilidad de sobrevivir al cáncer de mama?

Esto dependerá de factores importantes al momento de la consulta como el tamaño del tumor, la presencia o no en los ganglios axilares, o la existencia de enfermedad metastásica a distancia que son los factores que agravan el pronóstico.

En cambio, si el tumor es pequeño con una histología favorable, es una paciente de buen pronóstico y su curación va hacer más de un 90%. Cuando existe posibilidad metastasica en algún ganglio de la axila esa sobrevida baja en un 50%.

Además, la enfermedad metastásica con los medicamentos de quimioterapia, radioterapia, en aquella expresiones localizadas, sobre todo en hueso, puede mejorar la calidad de vida de esas pacientes.

Asimismo, el mastólogo resaltó que todo paciente con cáncer de mama tiene expectativa de curación ya que ese factor positivo, optimista es importante para tener una defensa alta: “quisiéramos los médicos especialistas que los paciente que nos consulten pudieran ser curados y para que eso suceda hay que educar a la población para que se consulte precozmente y se haga su cheque, sin tener miedo al tratamiento”.

No obstante, García reiteró que una paciente que recaiga nuevamente en la enfermedad no es una connotación de muerte, es un segundo tratamiento que puede someterse a la línea de quimioterapia o algún planteamiento quirúrgico diferente para solucionar esa recaída.

De igual manera, el médico refirió que existen pacientes que sobreviven al cáncer de mama para siempre, por lo que no tendrán una recaída .

“Tenemos experiencia con pacientes tratadas con cáncer de mama que han muerto anciana por otras causas, pero no por cáncer de mama”.

Cactus24: 19-10-2021

Lady Arcila Roberti