«Tarzán de la vida real»: pasó 40 años en la selva, lo mató la civilización

Anuncios Google

El “Tarzán de la vida real”, el vietnamita Ho Van Lang, murió de cáncer de hígado después de haber pasado 40 años en la jungla vietnamita. Tenía 52 años y su muerte ocurre ocho años después de regresar a la “civilización”.

Su vida en la selva

Blom

En los años 1959 y 1975 se produjo la guerra de Vietnam (sur y norte) y Ho Van Lang, de tres años, se adentró en la selva de la mano de su padre huyendo.

El niño creció en la selva junto a su padre en una improvisada choza y, con los años, se convirtió en todo un hombre que cazaba y buscaba frutas en cultivos cercanos para mantener con vida a su progenitor.

“Unas cinco personas me vieron en la selva. Corría y me escondía. La gente podría herirme”, señaló el hombre a medios locales, con problemas para expresarse y parte de su dentadura en mal estado.

¿Qué pasó con el resto de su familia?

Según se informó, la madre y los hermanos de Ho Van Lang murieron en medio de los bombardeos de la guerra en Vietnam y solo sobrevivió su hermano mayor, quien por años buscó el paradero de sus familiares.

Los hallaron después de 40 años

Su familiar los encontró en 2013 y tanto Ho Van Lang como su padre no tenían noción del tiempo e incluso pensaban que aún la guerra en Vietnam continuaba, por lo que se negaron a regresar. No obstante, después de unos meses, las autoridades vieron el peligro que corrían en la selva y decidieron rescatarlos a ambos y llevarlos a casa.

La historia de Ho Van Lang llamó la atención de Álvaro Cerezo, un explorador español, que decidió realizar un documental en 2017 sobre su vida.

“No me gustó verlo viviendo en la civilización. Siempre me preocupó que él y su cuerpo no pudieran manejar un cambio tan drástico. Había pasado toda su vida en la selva y luego llegó a vivir en el mundo civilizado, donde comenzó a ingerir alimentos procesados y, a veces, a beber alcohol”, declaró Cerezo citado por el diario estadounidense New York Post.

El cáncer que acabó con su vida

Tras la muerte de su padre en 2017 por enfermedades propias de la vejez, Ho Van Lang vivió en la provincia de Quang Ngai, en una vivienda que le donaron. En el lugar, cosechaba arroz, plátano y cazaba peces.

En noviembre de 2020, ‘Tarzán’ fue diagnosticado con cáncer de hígado y murió a los 52 años el 6 septiembre del presente años en su vivienda. Era un niño pequeño con las habilidades de un sobrehumano”, afirmó Cerezo tras su deceso.

Cactus24/19-10-2021