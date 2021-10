Katiuska Palma: «el cáncer no me doblegó y me enseñó a vivir sin estrés»

Anuncios Google

Hace trece años Katiuska Palma, en aquel entonces de tan solo 24 años de edad, sufrió un cambio radical en su vida. Una simple tos que en principio ella y sus familiares confundieron con una gripe común fue el inicio, para todos la que la rodearon en ese significativo momento de su vida, de una travesía desconocida.

Así se lo confesó a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias: «Recuerdo que un médico cirujano me recomendó hacerme una biopsia y el resultado frío y sin anestesia fue: ‘usted tiene un linfoma de hodgkin a nivel del tórax que es un tipo de tumor maligno que dentro de esa categoría es el que mejor comportamiento tiene con la quimioterapia”.

Ante tal diagnóstico y a pesar de las explicaciones lo primero que preguntó esta joven venezolana fue si ese padecimiento tenia cura. Palma nos explica que esa era la pregunta que más le interesaba y retumbaba en su cabeza. “A partir de ese momento ruletié todos los hospitales de Caracas, Venezuela. Fue una época muy dura porque en cada sitio me decían que no iba a superar el cáncer”.

Katiuska nos asegura que el cáncer -que por cierto le comprometió uno de sus pulmones- ya estaba muy avanzando.

«Tenía estadio 4 cuando me lo detectaron y mi lucha paso de labrarme un camino con los estudios a una lucha por vivir», afirmó.

Katiuska no se rindió en su búsqueda y finalmente consiguió tratamiento en el Hospital Oncológico de Caracas. «Gracias a Dios que me atendieron allí», dice convencida, pues la directora de este centro fue clave para su recuperación porque al reconocer que los tratamientos de quimioterapia y radioterapia eran muy duros la remitió a la Unidad de Pediatría donde finalmente inició su tratamiento.

Katiuska recuerda que a pesar de que su tumor era maligno las respuestas al tratamiento evidenciaron que el mismo se comportaba como un tumor no hodgkin lo que fue positivo para su salud. «En pleno tratamiento me derrumbé de ánimo pero afortunadamente me ayudaron mucho en el servicio psicológico del Hospital y con el apoyo de mi mamá y las profesoras al final sucumbí a las manualidades», asegura.

Katiuska es hoy día una mujer con una fortaleza comprobada y nos dice: “cuando uno pasa por estas enfermedades tan duras, las manualidades funcionan como una válvula de escape. Te ayudan a no pensar en lo malo, sino a distraerte en lo que estás haciendo y así logré sortear mis protocolos de quimioterapia», nos dice una mujer que le sonríe minuto a minuto a la vida.

Palma creyó que su mundo se derrumbaba en esa época y hoy considera que esa enfermedad que la colocó al borde de la muerte “fue todo un aprendizaje porque conoció muchas personas que no contemplaba, supo valorar y aprender cosas y sobre todo luego de un año y medio de tratamiento obtuvo la mejor noticia de su vida: usted ha superado el cáncer”.

Cuando Palma mira hacia atrás ve y reflexiona sobre muchos aspectos de la vida en los que uno debe trabajar para no dejar llevarse por la desesperación. «Mi constancia, disciplina y, sobre todo tener fe a Dios y recibir el apoyo de mi familia me permitió doblegar hace tres años el cáncer. Desde ese momento culminé mi tratamiento», aunque nos advierte que asiste religiosamente a sus citas de control.

“Les debo mi vida a Dios y a los médicos del Oncológico de Caracas”.

Katiuska finalmente estudió y se graduó en Turismo, su pasión que materializó en una pequeña empresa con la que tiene ya cinco años y que puedes ubicar a través de su cuenta en Instagram @dariangelestour2017 @katiuskapalma2011 y más reciente emprende este proyecto @katideviajes hablando de las bellezas y sitios turísticos de nuestra Venezuela.

