12 fallecidos y 1.302 nuevos contagios de Covid-19 en Venezuela

Venezuela sumó en las últimas 24 horas de este viernes unos 1.302 nuevos casos por Covid-19, con lo que alcanzó la cifra de 390.045 contagios desde que inició la pandemia, informó este viernes el ministro de comunicación de la gestión de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez.

«A 579 días de la pandemia en Venezuela, informamos que durante las últimas 24 horas el país registró 1.302 nuevos contagios, todos por transmisión comunitaria», dijo el funcionario venezolano desde su cuenta en Twitter.

Ñáñez detalló que la entidad con más casos contabilizados es Caracas, con 305 nuevos contagios, seguida de Miranda con 242, La Guaira con 203, Carabobo con 125, Lara con 92, Zulia con 53 y Yaracuy con 50.

Las entidades por debajo de los 50 contagios son Mérida con 49, Bolívar con 40, Barinas con 30, Aragua con 27, Trujillo con 24, Sucre con 16, Táchira con 11, Anzoátegui con 10, Monagas con 8, Nueva esparta con 7, Portuguesa y Cojedes con 4 cada estado y Falcón con 2.

Por otra parte, el ministro venezolano informó sobre el fallecimiento de 12 ciudadanos, con los que la cifra total de decesos en Venezuela alcanza los 4.693 desde el inicio de la pandemia.

Entre los fallecidos se cuentan 5 personas en Caracas, 2 en Anzoátegui, 2 en Aragua, 2 en La Guaira y uno más en el estado Zulia.

Tras ofrecer la información, Ñáñez instó a los venezolanos a mantener las medidas de bioseguridad durante los días restantes de la semana flexible en el sistema denominado 7×7, que combina semanas de restricciones a la movilidad con otras de flexibilización parcial.

«Durante este fin de semana de flexibilización no bajemos la guardia, mantengamos las medidas de bioseguridad que ya conocemos y recuerda que si aún no te has vacunado puedes hacerlo asistiendo a cualquier centro de vacunación», dijo el funcionario.

Cactus24 (16-10-2021)