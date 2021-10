Menfri París: Seguimos estimulando la participación

Anuncios Google

El secretario de AD en Caracas, Menfri París, señaló que su partido sigue estimulando la participación. París dijo que los venezolanos y caraqueños tienen que entender que a través del voto es que se pueden hacer los cambios.



Acusó a Henry Ramos Allup de haber hecho de AD un partido clasista y hoy preocupa que él y otros factores sigan dividiendo.



París resaltó que de todos los candidatos de Caracas, solo Pedro Rojas es caraqueño y que el aspirante del G4, Tomás Guanipa, se vino de Colombia con los bolsillos llenos.



El dirigente no cree que los «candidatos de sangre azul» no van a declinar y no llegarán a un acuerdo para una candidatura única.

Cactus24 15-10-21