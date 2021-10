Hija de Raúl Baduel: “Mi papá no tenía COVID”

Anuncios Google

Margaret Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, negó este miércoles que su padre haya fallecido por covid-19, tal y como lo informó el fiscal general Tarek William Saab.

“La autopsia dice sospecha, más no afirma que haya muerto por covid-19. No entendemos como el fiscal se atreve a dar y aseverar que mi padre haya fallecido por coronavirus y decir que recibió atención médica cuando no fue así”, dijo Margaret.

En la morgue de Bello Monte concedió entrevista a VPITV donde dijo Hija del general Baduel ofreció declaraciones desde la morgue de Bello Monte: «Dudamos que mi papá haya muerto de covid-19 (…) responsabilizamos a la administración de Maduro».

“Yo como hija puedo aseverar que mi papá no tenía covid y si eso fuese así, pues en el acta de defunción no pondrían la palabra sospecha, habría una certeza. Las pruebas que le hicieron todas salieron negativas”, agregó.

Margaret afirmó que su padre recibió las dosis reglamentarias contra el coronavirus, pese a que no le entregaron el certificado respectivo.

“Además mi papá nos manifestó que a él lo vacunaron, pero que jamás le entregaron una tarjeta de vacunación con un respaldo para saber que le colocaron”.

Según la reseña de VPITV, la hija del ex ministro de la Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez indicó que “yo confío en la justicia divina y confío en que cuando nuestro país exista un estado de derecho pues se va hacer justicia. Ese será nuestro legado, luchar por la justicia, por la muerte de mi papá y por la libertar de todos los presos políticos”.

