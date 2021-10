Piedad Córdoba asegura que en Venezuela no se pasa hambre

Anuncios Google

La exsenadora colombiana Piedad Córdoba aseguró este jueves, en una entrevista, que en Venezuela no hay ciudadanos que estén pasando hambre ni que busque comida en la basura, alegando que recientemente estuvo de visita en el país y que no se encontró con esa realidad.

Blom

“Eso de que allá la gente está aguantando hambre, que pide limosnas, que esculca la basura es pura paja, eso es pura mentira», afirmó. Y yo no soy la defensora de oficio de los venezolanos porque son ellos los que tienen que resolver sus problemas y buscar la salida como nosotros en Colombia lo tenemos que hacer”, manifestó.

Córdoba, aclaró que no es la «defensora de oficio» de los venezolanos porque deben resolver sus problemas y «buscar la salida como nosotros en Colombia lo tenemos que hacer», además, destacó que Venezuela atraviesa por un proceso complicado que tiene mucho que ver con las sanciones económicas establecidas por Estados Unidos y comparó la situación venezolana con la de Cuba, bajo el régimen castrista.

“Recientemente estuve allá y puedo hablar con alguna objetividad porque no puedo dejar de reconocer que hago parte de un proyecto en el que creo. No sé qué hubiera pasado si a Chávez le hubiera tocado vivir todo lo que ha vivido Maduro. Creo que van a salir adelante por razones muy importantes: respetan a la oposición y están sentados en el diálogo en México. Van muy bien y yo creo que lo fundamental no es desaparecer a la oposición, sino todo lo contrario. Eso alimenta y fortalece”, enfatizó.

Colombia 🇨🇴 | Piedad Córdoba niega que venezolanos pasen hambre. pic.twitter.com/MlOaQdDVAy — Dgmedios Noticias (@dgmediosnoticia) October 7, 2021

Cactus24/ 07-10-2021